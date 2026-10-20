Россия потребовала от польских властей найти и наказать вандалов, повредивших памятные доски на могилах советских солдат в Варшаве. Неизвестные разбили плиты с именами красноармейцев на территории Мемориального кладбища советских воинов. Об этом сообщило посольство РФ в Польше.

Повреждения обнаружили 18 октября во время проверки состояния воинских захоронений. Пострадали две братские могилы на кладбище, расположенном на улице Жвирки и Вигуры в польской столице. Кто именно разбил памятные доски, пока неизвестно.

Российская дипмиссия направила официальный протест в МИД Польши, Министерство культуры и национального наследия, а также Мазовецкому воеводе. Дипломаты потребовали восстановить повреждённые мемориальные объекты, установить виновных и принять меры против повторения подобных случаев.

Ранее Life.ru сообщал об осквернении кладбища советских воинов в польском Гданьске. В марте 2026 года неизвестные нанесли на мемориал, где похоронены более трёх тысяч советских военнослужащих, надписи и символику, прославляющие украинских нацистов. Российское посольство тогда также потребовало устранить последствия вандализма и привлечь виновных к ответственности.