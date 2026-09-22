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Регион
Опубликовано 22 сентября, 13:37

Сорвали флаги и повредили захоронения: На Алтае вандалы разгромили могилы бойцов СВО

В Алтайском крае неизвестные осквернили захоронения участников СВО

Обложка © VK / Сергей Катаманов

Обложка © VK / Сергей Катаманов

На центральном кладбище села Родино Алтайского края повредили захоронения участников СВО, установленные рядом флаги и металлические конструкции. О произошедшем сообщил глава Родинского района Сергей Катаманов.

Злоумышленники свалили флаги. Фото © VK / Сергей Катаманов

Злоумышленники свалили флаги. Фото © VK / Сергей Катаманов

По его словам, неизвестные оборвали полотнища, согнули флагштоки и испортили элементы, находившиеся рядом с могилами. Местные власти расценили произошедшее как акт вандализма.

Оторванные флаги на могиле. Фото © VK / Сергей Катаманов

Оторванные флаги на могиле. Фото © VK / Сергей Катаманов

Информация поступила в отдел МВД России по Родинскому району. На кладбище выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия и зафиксировала повреждения.

В региональном главке МВД сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

В Ленинградской области нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика
В Ленинградской области нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика

Похожие случаи фиксировались и в других регионах. Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодаре неизвестные повредили 14 захоронений участников СВО, разбив рамки с фотографиями и повредив крест.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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