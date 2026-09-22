Сорвали флаги и повредили захоронения: На Алтае вандалы разгромили могилы бойцов СВО
В Алтайском крае неизвестные осквернили захоронения участников СВО
Обложка © VK / Сергей Катаманов
На центральном кладбище села Родино Алтайского края повредили захоронения участников СВО, установленные рядом флаги и металлические конструкции. О произошедшем сообщил глава Родинского района Сергей Катаманов.
Злоумышленники свалили флаги. Фото © VK / Сергей Катаманов
По его словам, неизвестные оборвали полотнища, согнули флагштоки и испортили элементы, находившиеся рядом с могилами. Местные власти расценили произошедшее как акт вандализма.
Оторванные флаги на могиле. Фото © VK / Сергей Катаманов
Информация поступила в отдел МВД России по Родинскому району. На кладбище выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия и зафиксировала повреждения.
В региональном главке МВД сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.
Похожие случаи фиксировались и в других регионах. Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодаре неизвестные повредили 14 захоронений участников СВО, разбив рамки с фотографиями и повредив крест.
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