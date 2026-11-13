Следственный комитет России объявил в международный розыск гражданина Украины Егора Доровских, обвиняемого в повреждении мемориала «Крылья Победы» в Одессе. По версии следствия, мужчина действовал вместе с сообщниками из-за национальной ненависти к русским. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Предъявлено обвинение гражданину Украины Егору Доровских, который в 2022 году совместно с соучастниками по мотивам национальной ненависти к русским повредил мемориальный объект «Крылья Победы» в Одессе. Организован его международный розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идёт о мемориале на площади 10 Апреля, посвящённом освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Следователи относят предполагаемое преступление к 2022 году. При этом одесские СМИ также сообщали об участии Доровских в демонтаже советских барельефов в сентябре 2024-го.

Как следует из судебных материалов ещё в марте 2025 года московский суд заочно арестовал Доровских по обвинению в повреждении памятника, увековечивающего память защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Позднее апелляционная инстанция признала это решение законным.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре другому фигуранту истории с «Крыльями Победы» — Владиславу Балинскому. В апреле 2026 года Басманный суд Москвы заочно назначил ему 11 лет колонии общего режима по делу о распространении недостоверной информации о российской армии и повреждении мемориала. Суд установил, что в сентябре 2024 года Балинский вместе с сообщниками демонтировал барельефы ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и облицовочные плиты. Кроме того, его на четыре года лишили права администрировать сайты и интернет-ресурсы.

Life.ru также публиковал кадры демонтажа советских символов с одесского мемориала. На видео участники акции с помощью лома удаляли декоративные элементы памятника. Тогда украинские СМИ сообщали, что ранее полиция уже составляла административные протоколы за аналогичные действия.