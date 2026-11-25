В Санкт-Петербурге таможенники изъяли крупную партию незаконно ввезённых электронных сигарет и жидкостей для вейпов стоимостью 14 млн рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 26 млн рублей, сообщили в Санкт-Петербургской таможне.

Нелегальную продукцию обнаружили во время проверки магазина оптовой и розничной торговли в Центральном районе города. Всего сотрудники таможни изъяли 10 тысяч электронных сигарет и более девяти тысяч флаконов с жидкостями для их заправки.







Как установили таможенники, вся продукция была произведена в Китае и принадлежала одному предпринимателю. Документы, подтверждающие законность ввоза товаров в Россию, бизнесмен не представил.

Вся партия изъята. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ о контрабанде.

Ранее Life.ru сообщал, что в Курганской и Свердловской областях обнаружили нелегальные вейпы и жидкости к ним на 70 млн рублей. Тогда правоохранители изъяли около 25 тысяч единиц продукции.