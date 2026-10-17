В Подмосковье 18 октября воздух может прогреться до +19 градусов

В Московскую область в воскресенье, 18 октября, может вернуться почти летнее тепло. На востоке Подмосковья столбики термометров местами поднимутся до +19 градусов. Такой прогноз ТАСС озвучили в Гидрометцентре России.

В самой Москве температура окажется немного ниже — от +13 до +15 градусов. На большей части территории области синоптики ожидают от +11 до +16 градусов, а наиболее тёплая погода установится в восточных районах региона.

Правда, насладиться осенним теплом без зонта получится не везде. По данным Гидрометцентра, воскресенье будет преимущественно облачным, местами пройдут небольшие и умеренные дожди.

В ночь на 18 октября в столичном регионе также возможны осадки и туман. В Москве температура составит от +8 до +10 градусов, а в Подмосковье ожидается от +5 до +10 градусов.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, поэтому в отдельных районах погода может заметно отличаться. При этом повышение температуры до +19 градусов ожидается не во всей Московской области, а только местами на её востоке.

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении бабьего лета в Москву. В конце августа после похолодания в столичный регион пришла волна тепла, а в начале сентября воздух в Подмосковье местами прогрелся до +27 градусов.