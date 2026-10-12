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Опубликовано 12 октября, 07:12

В Подмосковье горит склад с табаком и алкоголем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Склад, где хранится табак и алкоголь, загорелся в Подмосковье. Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС РФ, площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратов.

Всё произошло в посёлке Запрудня Талдомского городского округа. Эвакуация при этом не проводилась. Информации о пострадавших и причине пожара нет.

К тушению привлечены 40 человек и 14 единиц техники.

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Ранее Life.ru писал о пожаре в однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. В результате возгорания пострадали шесть человек.

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Артур Лапсаков
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