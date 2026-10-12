В сельской школе в Алтайском крае ликвидировали открытое горение

Пожар в общеобразовательной школе в алтайском селе Шилово Калманского района ликвидирован. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, локализация возгорания была зафиксирована спустя почти три часа после поступления сообщения в дежурную смену. Ещё спустя полтора часа открытое горение было ликвидировано.

В тушении участвовали 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 39 человек и 14 единиц техники от МЧС. Причина случившегося будет установлена органами дознания.

Напомним, пожар в школе возник в ночное время. На момент прибытия первых расчётов горела кровля здания. Предварительно, никто не пострадал.