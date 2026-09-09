В Подмосковье мужчину приговорили к 12 годам за подрыв машины предпринимателя

61-летний Анатолий Молчан получил 12 лет колонии за покушение на убийство предпринимателя во Фрязине. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным суда, причиной преступления стал затяжной земельный спор между мужчинами. Молчан изготовил взрывное устройство и ночью 10 февраля закрепил его под днищем автомобиля бизнесмена.

Утром предприниматель, не подозревая об опасности, поехал на этой машине вместе с двумя маленькими дочерьми в детский сад.

Устройство сработало только вечером, когда автомобиль переезжал железнодорожные пути во Фрязине. В результате мужчина получил множественные осколочные ранения, машина была повреждена.

Суд признал Молчана виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошёл в салоне автомобиля Nissan Patrol, припаркованного в районе Вокзальной улицы в феврале. Мощность самодельного взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила. Взрыв ранил водителя, 50-летнего предпринимателя, который выжил, получив осколочное повреждение ноги.