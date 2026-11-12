Житель Московской области стал первым в регионе человеком, получившим штраф за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Решение вынес мировой судья Дмитровского судебного района. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Мужчину привлекли к ответственности по статье 13.53 КоАП РФ. Согласно материалам дела, суд уже вынес постановление о назначении административного наказания. При этом точную сумму штрафа в судебном участке не раскрыли.

По действующему законодательству за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Ответственность распространяется в том числе на случаи использования средств обхода блокировок.

Новая статья появилась в КоАП в июле 2025 года и начала действовать с 1 сентября того же года. Она касается материалов, включённых в федеральный список экстремистских материалов, а также других материалов, указанных в законодательстве о противодействии экстремизму.

Из опубликованных сведений неясно, какие именно материалы искал житель Подмосковья и каким образом правоохранители установили обстоятельства нарушения. Также пока неизвестно, намерен ли мужчина обжаловать постановление суда.