В Подмосковье впервые выписали штраф за поиск экстремистских материалов
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Житель Московской области стал первым в регионе человеком, получившим штраф за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Решение вынес мировой судья Дмитровского судебного района. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
Мужчину привлекли к ответственности по статье 13.53 КоАП РФ. Согласно материалам дела, суд уже вынес постановление о назначении административного наказания. При этом точную сумму штрафа в судебном участке не раскрыли.
По действующему законодательству за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Ответственность распространяется в том числе на случаи использования средств обхода блокировок.
Новая статья появилась в КоАП в июле 2025 года и начала действовать с 1 сентября того же года. Она касается материалов, включённых в федеральный список экстремистских материалов, а также других материалов, указанных в законодательстве о противодействии экстремизму.
Из опубликованных сведений неясно, какие именно материалы искал житель Подмосковья и каким образом правоохранители установили обстоятельства нарушения. Также пока неизвестно, намерен ли мужчина обжаловать постановление суда.
Ранее Life.ru рассказывал о первом в России штрафе за поиск экстремистских материалов. В декабре 2025 года медбрата Сергея Глухих из Каменска-Уральского оштрафовали на три тысячи рублей. Защита мужчины не согласилась с решением и заявила о намерении его обжаловать.