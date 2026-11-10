В Алтайском крае создателя экстремистского сообщества осудили на пять лет
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В Алтайском крае 20-летнего жителя Рубцовска приговорили к пяти годам колонии общего режима за создание экстремистского сообщества в мессенджере и публичные призывы к преступлениям на почве ненависти. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, в 2023 году молодой человек, придерживавшийся идей национального и социального превосходства, создал канал в одном из мессенджеров. Там он размещал материалы экстремистской направленности и призывал пользователей присоединяться к организованному им сообществу.
Для распространения своей идеологии осуждённый использовал не только основной канал, но и групповые чаты с чат-ботами. Со временем аудитория его ресурса достигла 1492 подписчиков.
Через Интернет молодой человек находил единомышленников в разных регионах России. Некоторые из них вступили в возглавляемую им группу, участники которой, как установил суд, объединились для подготовки и совершения преступлений по мотивам ненависти и вражды.
Противоправная деятельность сообщества продолжалась с 2023 по 2025 год. Пресечь её удалось сотрудникам регионального управления ФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Суд признал жителя Рубцовска виновным по статьям о создании экстремистского сообщества и публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Помимо пяти лет колонии общего режима, ему запретили на четыре года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в Сети.
Расследование в отношении остальных участников группы продолжается. Материалы их уголовных дел выделены в отдельные производства.
Ранее Life.ru рассказывал о приговоре 23-летнему администратору Telegram-канала в Забайкальском крае. Молодого человека признали виновным в оправдании нацизма и терроризма, а также в призывах к экстремизму. За публикацию запрещённых материалов в открытом сообществе ему назначили девять лет колонии общего режима и на пять лет запретили размещать публичные обращения в Интернете.