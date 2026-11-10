В Алтайском крае 20-летнего жителя Рубцовска приговорили к пяти годам колонии общего режима за создание экстремистского сообщества в мессенджере и публичные призывы к преступлениям на почве ненависти. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2023 году молодой человек, придерживавшийся идей национального и социального превосходства, создал канал в одном из мессенджеров. Там он размещал материалы экстремистской направленности и призывал пользователей присоединяться к организованному им сообществу.

Для распространения своей идеологии осуждённый использовал не только основной канал, но и групповые чаты с чат-ботами. Со временем аудитория его ресурса достигла 1492 подписчиков.

Через Интернет молодой человек находил единомышленников в разных регионах России. Некоторые из них вступили в возглавляемую им группу, участники которой, как установил суд, объединились для подготовки и совершения преступлений по мотивам ненависти и вражды.

Противоправная деятельность сообщества продолжалась с 2023 по 2025 год. Пресечь её удалось сотрудникам регионального управления ФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Суд признал жителя Рубцовска виновным по статьям о создании экстремистского сообщества и публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Помимо пяти лет колонии общего режима, ему запретили на четыре года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в Сети.

Расследование в отношении остальных участников группы продолжается. Материалы их уголовных дел выделены в отдельные производства.