В Забайкальском крае 23-летнего администратора Telegram-группы приговорили к девяти годам колонии за оправдание нацизма, терроризма и призывы к экстремизму. Молодой человек публиковал запрещённые материалы в открытом сообществе, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Администратор Telegram-канала в Забайкалье получил 9 лет за оправдание нацизма. Видео © УФСБ по Забайкальскому краю

По данным ведомства, осуждённый распространял сообщения, в которых положительно оценивал преступления нацистской Германии и деятельность запрещённых украинских вооружённых формирований. Кроме того, в публикациях содержались призывы к экстремистским действиям на национальной почве.

«Установлено, что мужчина из идеологических мотивов, являясь администратором открытой группы в мессенджере «Телеграм», размещал публикации и комментарии, оправдывающие преступления гитлеровского фашизма в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении УФСБ.

Противоправную деятельность забайкальца выявили сотрудники спецслужбы. По материалам ФСБ возбудили уголовное дело сразу по четырём статьям Уголовного кодекса, включая публичное оправдание терроризма, призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.

Материалы рассмотрел 2-й Восточный окружной военный суд, который признал мужчину виновным по всем предъявленным обвинениям. Ему назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Помимо основного наказания, осуждённому запретили на пять лет заниматься деятельностью, связанной с размещением публичных обращений и других материалов в интернете. Таким образом, после освобождения он не сможет администрировать подобные сообщества и распространять публикации в Сети в течение установленного судом срока.

Ранее Life.ru сообщал, что с восьмерых осуждённых за теракт на Крымском мосту дополнительно взыскали 10,4 миллиона рублей. Такое решение принял Армавирский городской суд, обязав фигурантов возместить расходы на аварийно-восстановительные работы в пользу бюджетов Крыма и Керчи. До этого всех восьмерых приговорили к пожизненному заключению и обязали солидарно выплатить потерпевшим более семи миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба и морального вреда.