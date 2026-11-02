Армавирский городской суд обязал восьмерых осуждённых за теракт на Крымском мосту дополнительно возместить имущественный ущерб в размере 10 миллионов 420 тысяч рублей. Деньги взыщут в пользу бюджетов Крыма и Керчи. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Новые выплаты связаны с непредвиденными расходами на неотложные аварийно-восстановительные работы. Дополнительные затраты понесли государственные и муниципальные учреждения, а также органы местного самоуправления после теракта.

«С ответчиков солидарно взыскана в доход бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и бюджета Республики Крым сумма имущественного вреда, причиненного террористическим актом, в размере 10 млн 420 тыс. рублей», — говорится в сообщении суда.

Эта сумма дополняет ранее назначенные компенсации. Осенью 2025 года Южный окружной военный суд обязал фигурантов солидарно выплатить потерпевшим более семи миллиардов рублей за материальный ущерб и моральный вред.

Тогда же всех восьмерых подсудимых приговорили к пожизненному лишению свободы. В сентябре 2026 года Апелляционный военный суд оставил эти приговоры без изменения.

Теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика обрушились два автомобильных пролёта и загорелись цистерны грузового поезда. Погибли пять человек, ещё один получил травмы. Взрывная волна повредила более 80 зданий и сооружений.

Ранее Life.ru рассказывал, что Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненные сроки восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Решение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону осталось без изменений. Осуждённых признали виновными в совершении террористического акта, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, а двоим дополнительно вменили контрабанду взрывчатых материалов. Помимо уголовного наказания, по искам потерпевших с них солидарно взыскали более семи миллиардов рублей. По версии следствия, взрывчатку замаскировали под груз строительной плёнки и доставили на переправу в грузовике.