В Польше остановили закачку газа в подземные хранилища

Польша остановила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла к расходованию накопленного топлива. При этом речь идёт не о нехватке энергоресурсов: газовые резервы страны заполнены на 99%. Об этом свидетельствуют данные национального оператора Gas Storage Poland.

Согласно опубликованным показателям, за последние сутки поступления газа в хранилища не зафиксировано. Вместо этого начался отбор топлива: из запасов изъяли 21,9 гигаватт-часа энергии в газовом эквиваленте.

Практически все доступные мощности уже заняты. Две группы подземных газохранилищ — «Санок» и «Вежховице» — заполнены на 100%. Свободное пространство остаётся только в группе «Каверна», где уровень заполнения составляет 91%.

Ещё месяц назад польские газовые резервы были заполнены примерно на 98%. Теперь, когда отопительный сезон приближается, страна фактически завершила пополнение запасов и приступила к их использованию.

В последние годы Варшава перестроила систему газоснабжения, отказавшись от прямых закупок российского трубопроводного газа. Одним из основных маршрутов поставок стал Baltic Pipe, по которому топливо поступает из Норвегии. Кроме того, Польша импортирует сжиженный природный газ через терминал на Балтийском море.

В дальнейшем польские власти рассчитывают расширять энергетическую инфраструктуру и укреплять позиции страны как регионального газового хаба, способного обеспечивать поставки соседним государствам.

Ранее Life.ru сообщал, что Европа наращивает закупки российского сжиженного газа в преддверии новых ограничений. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, за девять месяцев 2026 года Россия поставила европейским покупателям 12 миллионов тонн СПГ. Он также отметил, что газовые запасы Европы остаются ниже средних показателей прошлых лет.