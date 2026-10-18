Трамп хочет вернуть российский газ в Европу: США рассматривают перезапуск «Северного потока»
NYT: США хотят предложить Европе вернуться к закупкам российского газа
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения российского газа на европейский рынок в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон намерен предложить Евросоюзу значительно увеличить закупки энергоресурсов из России, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.
По информации издания, возобновление масштабных поставок российского газа рассматривается как один из ключевых элементов будущего мирного соглашения. Реализация такого предложения означала бы серьёзный пересмотр энергетического курса США, которые на протяжении нескольких лет добивались сокращения зависимости Европы от российских энергоносителей.
В Вашингтоне также считают возможным возвращение к эксплуатации газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря. Как утверждает NYT, в администрации Трампа полагают, что перезапуск газопровода может стать достижимой задачей после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
Ранее в Белом доме заявили, что введение новых санкций против России сейчас может помешать усилиям Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Так в американской администрации прокомментировали указ Трампа, решившего приостановить применение ряда мер из масштабного ограничительного законопроекта на неопределённый срок.