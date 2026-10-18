Трамп хочет вернуть российский газ в Европу: США рассматривают перезапуск «Северного потока»

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения российского газа на европейский рынок в рамках плана по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон намерен предложить Евросоюзу значительно увеличить закупки энергоресурсов из России, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

По информации издания, возобновление масштабных поставок российского газа рассматривается как один из ключевых элементов будущего мирного соглашения. Реализация такого предложения означала бы серьёзный пересмотр энергетического курса США, которые на протяжении нескольких лет добивались сокращения зависимости Европы от российских энергоносителей.