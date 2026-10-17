Россия сохраняет техническую возможность возобновить поставки газа в Европу через систему «Северных потоков». Одна из четырёх ниток газопроводов осталась неповреждённой, а остальные при принятии необходимых решений можно восстановить. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Марине Ким в эфире «Соловьёв Live».

«Если будут какие-то решения относительно повреждённых газопроводов, я думаю, их можно восстановить», — отметил заместитель председателя правительства.

По словам Новака, после взрывов на «Северных потоках» три нитки оказались выведены из строя, однако четвёртая сохранилась. Теоретически по ней уже можно транспортировать газ, но возобновление поставок зависит от позиции европейских потребителей и властей.

Вице-премьер также обратил внимание на растущий, по его оценке, интерес европейских стран к российским энергоресурсам. Он утверждает, что всё больше политиков признают негативные последствия отказа от российского газа и нефти, а некоторые государства добиваются продления исключений из санкционных ограничений.

Новак напомнил, что энергетическое сотрудничество Москвы и европейских государств развивалось ещё с 1960–1970-х годов. После сокращения поставок в Европу Россия переориентировала значительную часть экспорта на Азиатско-Тихоокеанский регион.

При этом изменение маршрутов увеличило транспортные расходы российских поставщиков, признал вице-премьер. По его оценке, Европе отказ от прежней модели сотрудничества обошёлся значительно дороже: Новак утверждает, что цены на энергоресурсы для европейских покупателей выросли в четыре раза.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия готова увеличить поставки энергоресурсов в Европу. Александр Новак подчеркнул, что Москва не отказывалась от энергетического сотрудничества, а сокращение закупок российского топлива стало решением европейских властей. Между тем в Германии всё громче звучат призывы возобновить работу «Северного потока». Так, Сара Вагенкнехт потребовала вернуть российский газ на фоне низких запасов в немецких хранилищах, назвав сложившуюся ситуацию провалом государственной энергетической политики.