В Польше толпа напала на украинских подростков, школьнице сломали нос
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В польском Быдгоще группа неизвестных напала на двух украинцев, в результате чего 15-летняя девушка получила перелом носа. О происшествии сообщила радиостанция Radio PiK.
Инцидент произошёл 21 ноября. Местные правоохранители подтвердили получение заявления об оскорблениях на национальной почве в адрес несовершеннолетней гражданки Украины и находившегося вместе с ней молодого человека.
По данным местных СМИ, полиция пока не раскрывает подробности происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал о молодом поляке, предложившем выгнать украинцев из страны во время уличного опроса. Журналистка спросила двух молодых людей, что они хотели бы изменить в Польше, и один из них без раздумий высказался за выдворение граждан Украины. Его приятель рассмеялся, а растерянная реакция интервьюера попала на видео, которое быстро разошлось по соцсетям и стало мемом.