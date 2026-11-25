Ранее Life.ru рассказывал о молодом поляке, предложившем выгнать украинцев из страны во время уличного опроса. Журналистка спросила двух молодых людей, что они хотели бы изменить в Польше, и один из них без раздумий высказался за выдворение граждан Украины. Его приятель рассмеялся, а растерянная реакция интервьюера попала на видео, которое быстро разошлось по соцсетям и стало мемом.