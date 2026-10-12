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Опубликовано 12 октября, 11:40

В Польше задержали двоих россиян

Обложка © Центральное следственное бюро польской полиции

Обложка © Центральное следственное бюро польской полиции

Двое граждан России оказались среди 12 задержанных в Польше по подозрению в участии в международной преступной группировке, занимавшейся мошенничеством с денежными переводами. Об этом сообщило Центральное следственное бюро польской полиции, оценившее предварительный ущерб от деятельности злоумышленников примерно в 250 тысяч злотых, или 64 тысячи долларов.

Видео © X / Centralne Biuro Śledcze Policji

По данным правоохранителей, преступная схема действовала с 2024 года. Аферисты работали в Варшаве, Лодзи, Белостоке и других польских городах. Для хищения средств они использовали сервисы быстрых онлайн-платежей и одноразовые коды.

Злоумышленники выдавали себя за представителей банков и торговых интернет-площадок. Под видом сотрудников этих организаций они обманывали граждан, используя механизмы электронных переводов. Полученные таким способом деньги становились добычей предполагаемых участников группировки.

Всего силовики задержали четырёх мужчин и восемь женщин в возрасте от 21 до 57 лет. Помимо двух россиян, среди подозреваемых оказался один гражданин Украины. Остальные девять человек имеют польское гражданство.

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По решению суда семерых фигурантов заключили под стражу. Ещё пятеро находятся под надзором полиции. За предполагаемые преступления задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал о распространении в Польше мошеннической схемы, при которой злоумышленники представлялись сотрудниками местной полиции. Преступники рассылали украинцам сообщения о якобы возбуждённых уголовных делах и предлагали перейти по ссылке на поддельный сайт.

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Андрей Бражников
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