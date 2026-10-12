В Польше задержали двоих россиян

Двое граждан России оказались среди 12 задержанных в Польше по подозрению в участии в международной преступной группировке, занимавшейся мошенничеством с денежными переводами. Об этом сообщило Центральное следственное бюро польской полиции, оценившее предварительный ущерб от деятельности злоумышленников примерно в 250 тысяч злотых, или 64 тысячи долларов.

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По данным правоохранителей, преступная схема действовала с 2024 года. Аферисты работали в Варшаве, Лодзи, Белостоке и других польских городах. Для хищения средств они использовали сервисы быстрых онлайн-платежей и одноразовые коды.

Злоумышленники выдавали себя за представителей банков и торговых интернет-площадок. Под видом сотрудников этих организаций они обманывали граждан, используя механизмы электронных переводов. Полученные таким способом деньги становились добычей предполагаемых участников группировки.

Всего силовики задержали четырёх мужчин и восемь женщин в возрасте от 21 до 57 лет. Помимо двух россиян, среди подозреваемых оказался один гражданин Украины. Остальные девять человек имеют польское гражданство.

По решению суда семерых фигурантов заключили под стражу. Ещё пятеро находятся под надзором полиции. За предполагаемые преступления задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал о распространении в Польше мошеннической схемы, при которой злоумышленники представлялись сотрудниками местной полиции. Преступники рассылали украинцам сообщения о якобы возбуждённых уголовных делах и предлагали перейти по ссылке на поддельный сайт.