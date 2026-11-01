В европейских портах из-за антироссийских санкций остаются заблокированными около 60 тысяч тонн российских минеральных удобрений, которые предназначались странам Африки. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Как она отметила, санкционные ограничения привели к блокировке примерно 262 тысяч тонн российских удобрений в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. При этом ещё в 2022 году Москва выступила с инициативой безвозмездно направить данную продукцию в нуждающиеся страны, прежде всего в государства Африки.

«И сегодня, спустя четыре года, в европейских портах остаются заблокированными ещё около 60 тысяч тонн удобрений, которые Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам. Их отправке по-прежнему чинятся препятствия», — заявила Евстигнеева.

Как она отметила, невзирая на возникшие препятствия, после введения санкций Россия смогла поставить в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве, Шри-Ланку и Бангладеш более 200 тыс. тонн удобрений.

По словам Евстигнеевой, приходилось обходить множество бюрократических и финансовых барьеров, оплачивать налоги, хранение заблокированного товара, аренду судов, перевалку и прочие услуги. Даже сами платежи осложнялись из-за санкций.

Она также отметила, что эмбарго на удобрения сохраняется на фоне того, как Европа рассуждает об угрозах глобальной продовольственной безопасности и стремится возложить ответственность за ситуацию на Россию.

Ранее Life.ru сообщал, что акции крупнейших российских производителей минеральных удобрений резко выросли после слов Владимира Путина о готовности нарастить поставки на рынок США. На торгах Московской биржи 21 октября бумаги «ФосАгро» прибавили более 3%, а «Акрона» — почти 3%.