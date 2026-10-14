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Опубликовано 14 октября, 17:40

В последнем посте сын Гудкова* писал о трагедии эмиграции. «Два лучших дара: родиться русским и жить в России»

В последнем посте сын Гудкова* написал «Слава России»

Иван Гудков. Фото © Telegram / DmitryGudkov*

Иван Гудков. Фото © Telegram / DmitryGudkov*

Старший сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* Иван перед смертью опубликовал пост в телеграм-канале о трагедии эмиграции. Молодой человек находился в Армении и писал, что в его жизни были два дара — родиться русским и жить в России.

«Ко мне пришло ясное понимание — единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой. Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России», — написал Иван, закончив пост словами «Слава России».

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* сообщил о смерти старшего сына
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* сообщил о смерти старшего сына

Напомним, ранее сам экс-депутат Госдумы и оппозиционер Дмитрий Гудков* сообщил о трагедии в семье. Его старший сын Иван покончил с собой. Политик заявил о тяжёлых внутренних переживаниях, с которыми его сын боролся на протяжении многих лет.

Иван родился в первом браке Гудкова* с журналисткой Софьей Капковой. У пары также есть дочь Анастасия. Во втором браке у политика появился ещё один сын, Александр.

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* Признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов.

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