В последнем посте сын Гудкова* писал о трагедии эмиграции. «Два лучших дара: родиться русским и жить в России»

Старший сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* Иван перед смертью опубликовал пост в телеграм-канале о трагедии эмиграции. Молодой человек находился в Армении и писал, что в его жизни были два дара — родиться русским и жить в России.

«Ко мне пришло ясное понимание — единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой. Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России», — написал Иван, закончив пост словами «Слава России».

Напомним, ранее сам экс-депутат Госдумы и оппозиционер Дмитрий Гудков* сообщил о трагедии в семье. Его старший сын Иван покончил с собой. Политик заявил о тяжёлых внутренних переживаниях, с которыми его сын боролся на протяжении многих лет.

Иван родился в первом браке Гудкова* с журналисткой Софьей Капковой. У пары также есть дочь Анастасия. Во втором браке у политика появился ещё один сын, Александр.

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