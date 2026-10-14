Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* сообщил о смерти старшего сына
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Старший сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* Иван ушёл из жизни. Об этом в соцсетях сообщил сам политик, рассказав о тяжёлых внутренних переживаниях, с которыми его сын боролся на протяжении многих лет.
По словам Гудкова*, Иван долгое время сталкивался с серьёзными личными трудностями. Обстоятельства трагедии публично не раскрываются.
«В нашей семье произошло огромное горе — наш с Соней (Sofia Kapkova) старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть», — написал экс-депутат.
Иван. Фото © Telegram / DmitryGudkov
Иван родился в первом браке Гудкова* с журналисткой Софьей. У пары также есть дочь Анастасия. Позднее у политика появился ещё один сын, Александр, от второго брака.
Дмитрий Гудков* — бывший депутат Государственной думы VI созыва. В настоящее время он проживает за пределами России. В 2023 году его объявили в розыск по уголовному делу.
В августе 2024 года Хорошёвский районный суд Москвы заочно приговорил политика к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС России. В ноябре 2025 года Росфинмониторинг включил Гудкова* в перечень террористов и экстремистов. До этого он также был внесён Минюстом в реестр иностранных агентов.
* Признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов.