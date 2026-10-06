В Приморье после реконструкции открыли пункт пропуска Краскино

Обновлённый автомобильный пункт пропуска Краскино на российско-китайской границе официально открыли после масштабной реконструкции. Его пропускная способность выросла почти втрое — до 750 транспортных средств в сутки, сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России.

Теперь через переход смогут ежедневно проезжать до 650 грузовиков, 50 пассажирских автобусов и 50 легковых автомобилей. До модернизации Краскино было рассчитано примерно на 200 машин в сутки.

Новая инфраструктура фактически начала работать ещё 22 сентября в тестовом режиме. За это время границу пересекли более 2,7 тысячи грузовых автомобилей, около тысячи автобусов и 34,2 тысячи человек. Как сообщал Росгранстрой, во время реконструкции возвели около 60 зданий и сооружений, оборудовали 16 полос движения и установили свыше 100 единиц технологического оборудования.

На переходе увеличили число полос, оборудовали площадки для таможенного контроля и установили современные системы досмотра. Глава ФТС Валерий Пикалёв заявил, что обновление инфраструктуры должно помочь сократить типовое время проверки грузового транспорта до десяти минут.

«Автомобильный пункт Краскино — один из ключевых на границе с Китаем. Он является частью международного транспортного коридора «Приморье-2», что делает его важным звеном в развитии торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил Пикалёв.

В церемонии открытия участвовали министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава ФТС Валерий Пикалёв, представители Погранслужбы ФСБ и Росгранстроя, а также губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее Life.ru рассказывал, что на переходах Хуньчунь — Краскино и Суйфэньхэ — Пограничный возникали большие очереди из китайских туристов. На подъезде к границе автобусам приходилось ждать оформления до нескольких часов. Расширение пропускной инфраструктуры Краскино должно увеличить возможности одного из наиболее загруженных направлений между Приморьем и КНР.