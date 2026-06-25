Китайские туристы выстроились в огромные очереди на границе с Россией

На автомобильном пункте пропуска Пограничный в Приморье образовались огромные очереди из китайских туристов, желающих въехать в Россию. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Затор начал формироваться 23 июня. Туристическим автобусам пришлось ждать до трёх часов на подъезде к пункту Суйфэньхэ — Пограничный. Очевидцы жаловались на медленное оформление. Аналогичная ситуация сложилась на переходе Хуньчунь — Краскино.

С 27 по 29 июня на погранпереходе Пограничный запланированы технические работы — пропуск транспортных средств будет приостановлен и возобновится 29 июня вечером. Туристам рекомендуют учитывать это при планировании поездок. Причины ажиотажа не уточняются, но традиционно высокий спрос на поездки в Россию фиксируется в начале летнего сезона.

Напомним, Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. В МИД КНР подтвердили, что россияне с обычными паспортами могут приезжать в Китай с деловыми, туристическими и личными целями. Президент РФ отметил, что сотрудничество двух стран даёт результат — увеличиваются взаимные поездки и контакты.