Молодой самец дальневосточного леопарда погиб в результате ДТП на трассе Раздольное — Хасан в Приморском крае. Авария произошла в тёмное время суток неподалёку от села Кравцовка. Водитель автомобиля получил травмы, сообщили в национальном парке «Земля леопарда».

По предварительной информации, хищник неожиданно выскочил на проезжую часть, преодолев дорожное ограждение. Автомобилист заметил животное и попытался избежать столкновения, однако машина всё же задела леопарда, после чего перевернулась.

Несмотря на полученные травмы, редкий зверь смог подняться и попытался уйти с дороги. Однако ранения оказались смертельными. Прибывшие на место специалисты научного отдела «Земли леопарда» обнаружили самца уже без признаков жизни.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции и регионального госохотнадзора. Участок трассы, на котором произошла трагедия, находится за пределами национального парка, но неподалёку от его охраняемой территории.

В дирекции заповедников напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим вблизи лесных массивов. Дикие животные не могут правильно оценивать скорость приближающихся машин, а свет фар ночью способен дополнительно их дезориентировать.

Это не первое подобное происшествие в районе Кравцовки. В 2015 году здесь погиб дальневосточный леопард Меамур, а позднее под колёса попала самка Килли, которой удалось выжить. Специалисты считают, что снизить риск таких аварий поможет строительство экодуков — безопасных переходов для животных над автомобильными дорогами.

Дальневосточный леопард относится к числу редчайших крупных кошек на планете. В начале 2000-х годов в России насчитывалось около 35 особей этого подвида. Благодаря природоохранным мерам популяцию удалось восстановить: сейчас на территории российско-китайского трансграничного резервата «Земля больших кошек» обитают 223 леопарда.

Ранее Life.ru сообщал о появлении дальневосточного леопарда возле жилых домов в Приморье. Краснокнижного хищника заметили ночью в селе Барабаш Хасанского округа. Животное подошло к многоквартирным домам, и одному из местных жителей удалось снять его на видео.