Дальневосточный леопард замечен у жилых домов в Приморском крае

В селе Барабаш в Приморском крае был замечен дальневосточный леопард, который ночью вплотную подошёл к жилым домам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Леопард был замечен возле жилых домов в селе Барабаш. Видео © Telegram / Приморье | Онлайн️

Необычный гость оказался в непосредственной близости от многоквартирных домов. Одному из очевидцев удалось запечатлеть животное из окна квартиры. Ранее зверя замечали возле реки и в районе бывшей пожарной части. Однако прежде он держался на большем расстоянии от людей.

Дальневосточный леопард относится к числу наиболее редких представителей семейства кошачьих. Небольшая популяция этих животных сосредоточена преимущественно на юго-западе Приморского края.

Ранее Life.ru писал, что в марте в селе Гусевка Приморского края на чердак жилого дома забрался дальневосточный леопард. Животное проникло в помещение, и хозяевам пришлось выгонять его выстрелами из ружья. Хищник немного повозился внутри, после чего покинул укрытие. В результате инцидента не пострадали ни люди, ни незваный гость.