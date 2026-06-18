Дальневосточный леопард замечен у жилых домов в Приморском крае
В селе Барабаш в Приморском крае был замечен дальневосточный леопард, который ночью вплотную подошёл к жилым домам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Леопард был замечен возле жилых домов в селе Барабаш. Видео © Telegram / Приморье | Онлайн️
Необычный гость оказался в непосредственной близости от многоквартирных домов. Одному из очевидцев удалось запечатлеть животное из окна квартиры. Ранее зверя замечали возле реки и в районе бывшей пожарной части. Однако прежде он держался на большем расстоянии от людей.
Дальневосточный леопард относится к числу наиболее редких представителей семейства кошачьих. Небольшая популяция этих животных сосредоточена преимущественно на юго-западе Приморского края.
Ранее Life.ru писал, что в марте в селе Гусевка Приморского края на чердак жилого дома забрался дальневосточный леопард. Животное проникло в помещение, и хозяевам пришлось выгонять его выстрелами из ружья. Хищник немного повозился внутри, после чего покинул укрытие. В результате инцидента не пострадали ни люди, ни незваный гость.
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