В Приморье спасли медведицу Майку, которую травили собаками и держали на цепи

В Приморье спасли медведицу Майку, которую почти 20 лет использовали для натаскивания охотничьих собак. О том, что животное удалось вывезти из прежних условий, сообщили в Парке львов «Земля Прайда».

Видео © Telegram/Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

В парке не скрывают эмоций: операция по её спасению далась тяжело. Животное долгие годы фактически было «марионеткой для притравки собак», а помочь ей долго не удавалось. Местные зоопарки от медведицы отказались, хотя публично многие говорят о спасении животных. В итоге в «Земле Прайда» согласились забрать несчастное животное.

«Сейчас просто слёзы радости, что мы нашли тебя живой и смогли дать шанс», — говорится в сообщении парка.

Зоозащитники отдельно попросили пользователей не писать угрозы в адрес прежних владельцев. В парке отметили, что, несмотря на все вопросы к условиям содержания, медведицу всё же оставили живой и дали возможность её забрать. В вызволении животного помогли сотрудники отделов УФСБ России по Приморскому краю в Спасске-Дальнем и Дальнереченске, а также Росприроднадзор.

История Майки вызвала большой резонанс в соцсетях. Пользователи пришли в ужас от того, что медведицу держали в бетонной клетке, плохо кормили и использовали для притравки лаек. После жалоб природоохранная прокуратура начала проверку условий содержания животного в селе Иннокентьевка Лесозаводского городского округа.

У медведицы не было нормального доступа к воде, а кормили её кукурузой и комбикормом. Прежние владельцы обвинения отрицали и утверждали, что документы у общества охотничьих собак в порядке. Теперь главное, что Майка жива и получила шанс выбраться из клетки, где её жизнь годами была не жизнью, а мучительным существованием.