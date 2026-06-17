В Ингушетии проверяют видео издевательств над медвежонком в подгузнике со снюсом

В Ингушетии полиция начала проверку после появления видео, на котором маленького медвежонка кормят снюсом. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ролик накануне разлетелся по соцсетям и вызвал волну возмущения. На кадрах группа молодых людей смеётся, снимает происходящее на телефон и даёт медвежонку вещество, которое похоже на сосательный табак. По данным местных СМИ, всё происходило в Назрани, рядом с частным реабилитационным центром.

В МВД Ингушетии заявили, что по факту публикации проводится проверка. При этом там уже сообщили, что, по предварительным данным, нарушений нет. В правоохранительных органах также добавили, что медвежонка якобы кормили не снюсом, а детским питанием.

Но вопросы после этого никуда не делись. На видео дикое животное выглядит не как подопечный, о котором заботятся, а как реквизит для сомнительного развлечения. Медвежонок доверчиво тянется к людям, пока вокруг смеются и снимают его реакцию. Даже если речь действительно шла о детском питании, сама сцена выглядит крайне неприятно: маленький хищник в частных руках, публикация ради хайпа и полное отсутствие понимания, что перед ними живое существо, а не игрушка.

Особое беспокойство вызывает и внешний вид малыша: пользователи пишут, что медвежонок кажется истощённым. Поэтому хочется верить, что проверка даст результат и условия содержания животного будут тщательно изучены — с участием профильных специалистов, ветеринаров, полиции, при необходимости СК и прокуратуры.