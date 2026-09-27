Здание приюта для животных «Остров надежды» сгорело утром 27 сентября в Прокопьевске Кемеровской области. Волонтёры вытаскивали собак из огня, пока это оставалось возможным. Видео с места инцидента появилось в соцсетях.

В Прокопьевске сгорел приют для животных «Остров надежды». Видео © Telegram / Прокопьевск.РУ

Пожар вспыхнул на улице Осиновской. Данных о точном количестве спасённых животных пока нет, как и информации о том, сколько питомцев могло погибнуть.

К тушению привлекли более 20 специалистов и шесть единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.

Причину возгорания предстоит установить. На месте происшествия должны провести необходимые проверочные мероприятия.

«Остров надежды» много лет занимается бездомными и травмированными животными. Ранее Life.ru рассказывал о семье из Прокопьевска, которая создала этот приют и содержала там около 350 животных. Многие из его подопечных попадали к волонтёрам с инвалидностью и тяжёлыми травмами. Владельцы рассказывали, что купили старое заброшенное здание и своими силами переоборудовали его для питомцев.