В Пулково из-за технического сбоя регистрацию перевели в ручной режим
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Технический сбой в аэропорту Пулково 11 сентября привёл к тому, что регистрация пассажиров на рейсы ведётся в ручном режиме. Из-за неполадок в системе автоматизация временно недоступна, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Сотрудники воздушной гавани вынуждены оформлять путешественников и их багаж вручную. Это может привести к увеличению времени ожидания и образованию очередей в терминале. Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт заранее и внимательно следить за статусом своих рейсов на табло.
Ранее российские авиакомпании уже сталкивались со сбоем в системе бронирования и регистрации. Автоматизация оказалась недоступна сразу в нескольких транспортных узлах, в том числе в Пулково.
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