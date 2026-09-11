В Пулково из-за технического сбоя регистрацию перевели в ручной режим

Технический сбой в аэропорту Пулково 11 сентября привёл к тому, что регистрация пассажиров на рейсы ведётся в ручном режиме. Из-за неполадок в системе автоматизация временно недоступна, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сотрудники воздушной гавани вынуждены оформлять путешественников и их багаж вручную. Это может привести к увеличению времени ожидания и образованию очередей в терминале. Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт заранее и внимательно следить за статусом своих рейсов на табло.

Ранее российские авиакомпании уже сталкивались со сбоем в системе бронирования и регистрации. Автоматизация оказалась недоступна сразу в нескольких транспортных узлах, в том числе в Пулково.