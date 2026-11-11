Аэропорт Пулково вернулся к штатному режиму работы после временных ограничений, введённых на фоне ночной атаки БПЛА в Ленинградской области. Росавиация разрешила возобновить приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росавиации уточнили, что меры вводились исключительно в целях обеспечения безопасности полётов.

Аналогичное решение приняли в отношении Калининградской области. Там сняли временные ограничения на использование воздушного пространства по маршрутам следования самолётов в регион и из него.