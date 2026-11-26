Украинские военные готовят обращение с призывом отменить отсрочки от мобилизации для студентов в возрасте от 25 лет. Об этом в эфире «Новости.LIVE» заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

По словам парламентария, для пересмотра действующих правил предоставления отсрочек необходимо политическое решение Владимира Зеленского.

Между тем заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко ранее высказался в поддержку получения образования взрослыми гражданами. Он подчеркнул, что возраст старше 25 лет сам по себе не является основанием для отчисления из учебного заведения.

В качестве примера чиновник привёл людей, которые в 30 или 40 лет решают сменить профессию и получить инженерное образование для дальнейшей работы в энергетической отрасли. При этом Трофименко подтвердил, что в украинских вузах регулярно проводятся проверки студентов соответствующей возрастной категории.

Напомним, с начала 2025 года на Украине отчислили около 50 тысяч мужчин мобилизационного возраста. По словам главы украинского Минобразования Андрея Бутенко, в большинстве университетов доля студентов старше 25 лет составляет около 2,5%, однако в отдельных частных учебных заведениях этот показатель достигал 90%.