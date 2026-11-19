Около 50 тысяч мужчин старше 25 лет отчислили из украинских учебных заведений с начала 2025 года за невыполнение учебного плана. Как рассказал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко в интервью «Общественному», власти проверяют студентов, которые могут использовать обучение для получения отсрочки от мобилизации.

По словам чиновника, интерес мужчин старше 25 лет к получению образования резко вырос после 2022 года. Пик пришёлся на 2024-й, когда в университеты, колледжи и профессиональные училища поступили более 100 тысяч представителей этой возрастной категории.

Для выявления нарушений Минобразования совместно с Государственной службой качества образования проверяет, действительно ли учащиеся посещают занятия и выполняют учебные задания. Если подтвердить фактическое обучение не удаётся, принимается решение об отчислении. Именно по этой причине, как утверждает министр, с прошлого года исключили около 50 тысяч мужчин.

«Мне обидно, что образование стало местом, куда люди идут не за знаниями, а чтобы спрятаться», — признался Бутенко.

При этом министр подчеркнул, что далеко не все взрослые студенты пытаются избежать военной службы. Многие действительно получают образование и добросовестно учатся. В большинстве университетов доля учащихся старше 25 лет составляет около 2,5%, однако в отдельных частных заведениях этот показатель достигал 90%.

На Украине также продолжается обсуждение возможного ограничения отсрочки от мобилизации для мужчин, поступающих на учёбу после 25 лет. По словам Бутенко, подобные изменения потребуют пересмотра законодательства о мобилизации, а не об образовании. Вопрос рассматривается с участием военного ведомства и других государственных структур, но окончательное решение не принято.