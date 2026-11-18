Власти Нидерландов ещё весной располагали сообщениями о пытках людей в украинских учреждениях и тюрьмах. Об этом заявил депутат парламента Пепейн ван Хаувелинген, сославшись на внутреннюю переписку Минюста страны.

Поводом для его заявления стали документы, обнародованные по закону об открытости государственного управления. Особое внимание парламентарий обратил на служебное письмо от 28 апреля, подготовленное перед передачей Украине нидерландских автобусов для перевозки заключённых.

Как утверждает депутат, один из сотрудников Министерства юстиции и безопасности указал, что ведомству известно о местах содержания людей на Украине, где применяются пытки. Ван Хаувелинген также заявил, что чиновники были осведомлены о случаях принудительной мобилизации.

Речь идёт о 20 автобусах нидерландской Службы исполнения наказаний. Первые четыре машины передали украинской стороне в начале мая во Львове. Официально транспорт предназначен для нужд пенитенциарной системы и перевозки заключённых.

После передачи техники парламентарий направил правительству вопросы о её возможном использовании в ходе мобилизации. В июне государственный секретарь Клаудия ван Брюгген подтвердила, что властям известны сообщения о насильственных задержаниях украинцев. При этом она пояснила, что автобусы передали Министерству юстиции Украины, тогда как мобилизационные мероприятия относятся к компетенции Минобороны.

В правительстве также уточнили, что после передачи машины стали украинской собственностью.