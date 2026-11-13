Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) осведомлено о существовании на территории страны мест, где применяются пытки, однако не предпринимает мер для прекращения их деятельности. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что командованию ВСУ известно лишь о части таких мест. При этом оно, как утверждает источник, осведомлено и о личностях тех, кто совершает противоправные действия в так называемых «подвалах».

«Командование ВСУ знает только о части пыточных, что работают на Украине и занимаются их покровительством. Они знают людей, которые совершают преступления в этих «подвалах». Никаких действий по прекращению работы подобных тюрем командование ВСУ не совершает», — рассказал собеседник агентства.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что на Украине тайные тюрьмы для незаконного удержания и пыток людей размещают в государственных учреждениях, включая школы, детские сады и бывшие больницы. По её словам, использование таких помещений свидетельствует о системном характере происходящего и причастности государственных структур.