На Украине задержали ещё 13 человек после массовых столкновений возле здания Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Протесты вспыхнули на фоне сообщений о предполагаемом незаконном удержании людей в подвале частного дома. Шестерым задержанным уже предъявлены обвинения, сообщает Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, задержания проводились совместно с Национальной полицией. Среди подозреваемых оказались 18-летний уроженец Запорожской области, 22-летняя безработная местная жительница и 21-летний строитель из Ровненской области.

Первого из них СБУ обвиняет в повреждении автомобиля патрульной полиции и автобуса Нацгвардии с помощью кувалды. Двум другим вменяют участие в блокировании проезда, повреждении служебного транспорта и призывы к подобным действиям.

Украинская спецслужба также утверждает, что одна из предполагаемых организаторов беспорядков использовала поддельное удостоверение врача-хирурга. Ранее СБУ сообщала, что женщина пыталась вывезти военнослужащего из здания под видом оказания медицинской помощи, а затем распространяла в соцсетях сообщения, которые, по версии следствия, спровоцировали столкновения.

Сам конфликт произошёл 2 ноября. Тогда в социальных сетях появились сообщения о том, что в подвале частного дома под Киевом якобы удерживают около 40 человек. Возле здания собрались местные жители, после чего начались столкновения с силовиками.

Командование Нацгвардии подтвердило, что дом использовался для временного размещения военнослужащих. По информации украинской стороны, там находились мобилизованные и военные, задержанные после самовольного оставления частей. При этом утверждения о существовании в здании нелегальной тюрьмы власти отвергли.

После общественного резонанса Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по статье о превышении военными служебных полномочий. Следователи пообещали проверить законность действий всех причастных к инциденту. Одновременно СБУ и полиция продолжили устанавливать участников столкновений, ранее выявив 130 человек, которые могли быть к ним причастны.