На Украине ещё одну участницу протестов против тайной пыточной под Киевом обвинили в препятствовании работе военных. Речь идёт о 22-летней девушке, которая участвовала в событиях в Петропавловской Борщаговке. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следствие утверждает, что во время протестов девушка призывала перевернуть автомобиль, в котором находились сотрудники Национальной гвардии Украины. Теперь ей вменяют препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Ранее Life.ru сообщал, что после протестов украинская полиция и СБУ начали посещать участников акций по месту жительства. Силовики записывали с участниками видео, на которых людей заставляли приносить извинения.

Правоохранительные органы Украины также заявили, что установили личности 130 человек, которых подозревают в причастности к беспорядкам 2 ноября в Петропавловской Борщаговке. Именно там прошли протесты против объекта, который участники акций называли тайной пыточной тюрьмой Нацгвардии.