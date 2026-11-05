Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцев уничтожают собственные власти с помощью тайных тюрем. Так она прокомментировала незаконное удержание людей в доме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где их пытали и били, среди пострадавших оказался даже 14-летний подросток.

«Это не просто репрессии против несогласных. Это изничтожение киевским режимом украинского народа», — подчеркнула диплом, выступая перед журналистами.

Захарова также обвинила ОБСЕ и ЮНЕСКО в том, что они игнорируют нарушения прав человека на Украине, и заявила, что западная помощь Киеву идёт на карательные меры. Дипломат напомнила, что таких пыточных на территории Незалежной очень много, при этом правящая верхушка прекрасно знает об этом явлении и всячески покрывает существование секретных тюрем, где любой неугодный режиму украинец может бесследно сгинуть.

Захарова добавила, что пыточные изначально создавались для жителей Донбасса с 2014 года, достаточно вспомнить так называемую «Бибилиотеку», где существовали чуть ли не средневековые агрегаты для пыток. Российские военные, освободив Мариуполь, натыкались в городе на подобные «подвалы». Обо всём Киев знал, подчеркнула чиновница, но крышевал преступления. А сейчас на Банковой засуетились и начали расправляться с теми, благодаря которым стало известно о существавании тюрем, в частности под Киевом.

Напомним, скандал начался 2 ноября, когда выяснилось, что в подвале дома под Киевом удерживают и избивают людей. Одной из первых к стенам пыточной приехала врач Валентина Молодая, которая и придала жуткую историю огласке. Сейчас её арестовали без права внесения залога, обвинив в «провокации». Позже в СИЗО упрятали и волонтёра Татьяну Кирееву, узнавшей о тайной тюрьме и пытавшейся призвать власти к ответу. У самого здания с пыточной собрались местные жители, начались столкновения, протестующих задержали. Полиция Киевской области заявила, что дом якобы служил местом «размещения военнослужащих». При этом правоохранители не смогли объяснить, что в застенках делал подросток, которого зверски пытали.