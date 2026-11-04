Соломенский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца Татьяну Кирееву, задержанную после столкновений возле военного объекта в Петропавловской Борщаговке. Женщина утверждает, что пыталась добиться госпитализации знакомого, которого, по её словам, незаконно удерживали и избивали. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По версии следствия, Киреева действовала в сговоре с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи. Их подозревают в попытке воспрепятствовать деятельности подразделения Национальной гвардии Украины.

На заседании Киреева заявила, что обратилась к Молодой за медицинской помощью для знакомого, находившегося на территории объекта. По её словам, мужчина нуждался в госпитализации, а Молодая владела клиникой, предоставлявшей в том числе экстренную помощь.

В день беспорядков, 2 ноября, Киреева приехала к зданию вместе с сёстрами. Женщина настаивает, что хотела добиться оказания медицинской помощи знакомому.

Ранее тот же суд арестовал на 60 суток без права внесения залога Валентину Молодую. Её адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения, поскольку у женщины есть 11-летняя дочь.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов** сообщил о задержании Валентины Молодой после событий у предполагаемой тайной тюрьмы «Азова»*. По его словам, женщина неоднократно появлялась возле здания ещё до начала беспорядков. Впоследствии украинские журналисты выяснили, что автомобиль скорой помощи, на котором она приехала, ранее принадлежал частной медицинской службе.