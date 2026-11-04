Скандал вокруг тайной пыточной в Киевской области мог быть намеренно спровоцирован для удара по Владимиру Зеленскому. По мнению бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, за обнародованием информации стоят политические силы, связанные с США. Свою версию произошедшего он изложил на сайте движения.

Политик считает, что сведения о пытках и незаконном удержании людей под Киевом появились в публичном пространстве не случайно. По его мнению, огласка могла стать частью борьбы за влияние на украинское руководство. При этом Медведчук не привёл доказательств того, что публикация информации координировалась из Вашингтона.

«Однозначно то, что эту тайную тюрьму засветили. Это были целенаправленные действия против Зеленского. Со стороны США прозвучала команда «Фас!», — заявил экс-депутат.

Медведчук также предположил, что произошедшее может быть связано с противостоянием различных политических групп на Украине. Особое внимание он уделил главе офиса президента Украины Кириллу Буданову*, который лично прибыл к зданию во время массовых протестов и участвовал в урегулировании конфликта.

По версии политика, действия Буданова* могли быть направлены на укрепление собственных политических позиций. Медведчук связал это с предполагаемым интересом американских политических сил к смене руководства Украины. Кроме того, бывший парламентарий заявил, что практика создания незаконных мест содержания людей существует на Украине с 2014 года. Он обвинил представителей националистических формирований в похищениях, вымогательстве и пытках.

Поводом для заявления стали события 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В социальных сетях появились сообщения о десятках мужчин, которых якобы удерживали в подвале частного дома и подвергали избиениям. Возле здания собрались местные жители и родственники военнослужащих, после чего начались столкновения с силовиками.

Как ранее сообщал Life.ru, представители первого корпуса Национальной гвардии Украины «Азов»** подтвердили, что здание использовалось для размещения военнослужащих, в том числе задержанных после самовольного оставления частей. В подразделении также признали наличие травм у четырёх военных, которых направили на медицинское обследование.

В командовании заявили о готовности наказать виновных, если проверка подтвердит незаконное применение силы. Украинская полиция при этом отвергла сообщения о существовании тайной тюрьмы и гибели людей внутри здания. Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку соблюдения прав находившихся там военнослужащих.

Ситуация получила продолжение после вмешательства Буданова*. На место прибыли представители руководства Национальной гвардии и правоохранительных органов. Во время беспорядков протестующие повредили ограждение и автобус военных, а сотрудники силовых структур применили газ.

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