В Киеве на два месяца арестовали Татьяну Кирееву, которая пыталась добиться освобождения и госпитализации военнослужащего Андрея Кулешова из тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под украинской столицей. Волонтёрка узнала, что пленника в пыточной жестоко избивали, а без медицинской помощи он мог погибнуть.

«Я спасла четырёх человек. Один бы точно погиб 2 числа, не дожил бы до утра, потому что у него был гнойный абсцесс, всё в язвах, был ужасный запах гноя», — рассказала Киреева.

По её словам, Кулешова удерживали на объекте «Азова»* в Петропавловской Борщаговке и били по ногам, спине и затылку, стараясь не оставлять следов на лице. Адвокат Рустам Нуриев представил суду фотографии повреждений и заявил, что ещё 29 октября обращался в Государственное бюро расследований и военную прокуратуру. Однако, по словам защитника, после обращения военнослужащего избили снова.

Следствие подозревает Кирееву в препятствовании деятельности ВСУ, разглашении сведений о расположении военных и организации массовых беспорядков. По версии правоохранителей, она действовала совместно с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи. Сама волонтёр обвинения отвергает и объясняет, что приехала к пыточной вместе с двумя сёстрами исключительно ради спасения людей.

«Я просто хотела донести руководству «Азова»*, что есть определенная команда, которая прикрывается их именем и занимается очень непорядочными делами. Они позорят армию», — заявила Киреева.

Скандал разгорелся 2 ноября, когда возле здания произошли массовые столкновения. Выяснилось, что внутри находились военнослужащие, в том числе самовольно оставившие части. Четверых человек госпитализировали. Прибывший на место глава офиса президента Украины Кирилл Буданов** заявил о необходимости разобраться в происходящем на подобных объектах. В итоге арестовывать начали не надзирателей пыточной, а спасителей их заложников. Так, ранее Life.ru сообщал об аресте Валентины Молодой, пытавшейся попасть к удерживаемым на объекте военнослужащим.