Задержанная у пыточной под Киевом врач оказалась в топ-100 медиков Украины
Валентина Молодая. Обложка © Telegram / Вечерний Киев
Врач Валентина Молодая, оказавшаяся в центре скандала вокруг тайной тюрьмы в Киевской области, ранее получала профессиональное признание на Украине. Медик входила в сотню лучших врачей страны, а в социальных сетях публиковала кадры с церемонии награждения и проведения хирургических операций. Об этом свидетельствуют материалы, которые изучило РИА «Новости».
Как выяснило агентство, в 2025 году Молодая разместила на своей странице в соцсетях видео с церемонии вручения наград ста лучшим медикам Украины. Во время мероприятия ведущий представил женщину как врача высшей категории, дерматовенеролога и хирурга. Кроме того, в её аккаунтах обнаружили многочисленные видеозаписи пластических операций.
Имя Молодой получило широкую огласку после происшествия в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Женщина одной из первых приехала к зданию, в подвале которого, по сообщениям украинских СМИ, могли незаконно удерживать военнослужащих и подвергать их издевательствам. Медик прибыла на место на автомобиле скорой помощи, рассчитывая оказать помощь находившимся внутри людям. Она утверждала, что в помещении могут находиться около 25 человек, некоторые из которых якобы получили серьёзные травмы.
Молодая пыталась добиться доступа к предполагаемым пострадавшим и обращалась в полицию. Вскоре возле здания собрались родственники удерживаемых и местные жители, потребовавшие объяснить происходящее.
Однако украинский суд не оценил её действий. Ранее Life.ru писал, что Валентину Молодую, одной из первых прибывшую к зданию в Петропавловской Борщаговке, отправили под стражу без права внесения залога. Ей вменяют препятствование законной деятельности ВСУ, распространение сведений о местонахождении военнослужащих и организацию массовых беспорядков. Также суд отправил под стражу ещё одну женщину, которая пыталась добиться госпитализации незаконно удерживаемого в пыточной знакомого.