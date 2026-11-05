Врач Валентина Молодая, оказавшаяся в центре скандала вокруг тайной тюрьмы в Киевской области, ранее получала профессиональное признание на Украине. Медик входила в сотню лучших врачей страны, а в социальных сетях публиковала кадры с церемонии награждения и проведения хирургических операций. Об этом свидетельствуют материалы, которые изучило РИА «Новости».

Как выяснило агентство, в 2025 году Молодая разместила на своей странице в соцсетях видео с церемонии вручения наград ста лучшим медикам Украины. Во время мероприятия ведущий представил женщину как врача высшей категории, дерматовенеролога и хирурга. Кроме того, в её аккаунтах обнаружили многочисленные видеозаписи пластических операций.

Имя Молодой получило широкую огласку после происшествия в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Женщина одной из первых приехала к зданию, в подвале которого, по сообщениям украинских СМИ, могли незаконно удерживать военнослужащих и подвергать их издевательствам. Медик прибыла на место на автомобиле скорой помощи, рассчитывая оказать помощь находившимся внутри людям. Она утверждала, что в помещении могут находиться около 25 человек, некоторые из которых якобы получили серьёзные травмы.

Молодая пыталась добиться доступа к предполагаемым пострадавшим и обращалась в полицию. Вскоре возле здания собрались родственники удерживаемых и местные жители, потребовавшие объяснить происходящее.