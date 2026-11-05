СБУ приходит к протестовавшим у пыточной под Киевом за извинениями на камеру
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Украинская полиция и СБУ начали приходить домой к участникам протестов возле пыточной под Киевом и записывать с ними видео с извинениями. По данным правоохранителей, уже установлены личности 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.
Согласно заявлению Национальной полиции Украины, 27 человек активно участвовали в противоправных действиях. Ещё 24 участника, по версии силовиков, «вели себя агрессивно, подстрекали общество и умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими».
По информации правоохранителей, во время столкновений были серьёзно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус Национальной гвардии Украины. Теперь действиям активных участников намерены дать правовую оценку в рамках уголовных расследований.
Ранее Life.ru сообщал об аресте водителя скорой помощи после протестов у здания под Киевом. Соломенский районный суд отправил Виктора Ена под стражу на 60 суток без права внесения залога. По версии следствия, мужчина заранее изучал расположение военного объекта и снимал его на камеру. Сам Ен отверг обвинения, заявив, что оказался свидетелем столкновений и не знал о назначении здания.