Соломенский районный суд Киева отправил под стражу на 60 суток Виктора Ена, который вместе с Валентиной Молодой приехал на автомобиле скорой помощи к тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке для вызволения заточённых там военных. Его арестовали без возможности внесения залога.

По версии следствия, мужчина приехал ещё до начала и снимал на камеру пыточную «Азова»*, а также изучал расположение здания. Обвинение также утверждает, что он участвовал в подготовке поездки вместе с Молодой.

Сам Ен отверг обвинения в причастности к беспорядкам. Он заявил в суде, что не знал о расположении тайного военного объекта и во время столкновений был лишь свидетелем. Защита просила суд избрать более мягкую меру пресечения. Адвокат указывал, что Ен является участником боевых действий, имеет инвалидность третьей группы и до задержания проживал с тяжело больной матерью. Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.