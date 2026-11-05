Водителя скорой арестовали после народного бунта у пыточной под Киевом
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Соломенский районный суд Киева отправил под стражу на 60 суток Виктора Ена, который вместе с Валентиной Молодой приехал на автомобиле скорой помощи к тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке для вызволения заточённых там военных. Его арестовали без возможности внесения залога.
По версии следствия, мужчина приехал ещё до начала и снимал на камеру пыточную «Азова»*, а также изучал расположение здания. Обвинение также утверждает, что он участвовал в подготовке поездки вместе с Молодой.
Сам Ен отверг обвинения в причастности к беспорядкам. Он заявил в суде, что не знал о расположении тайного военного объекта и во время столкновений был лишь свидетелем. Защита просила суд избрать более мягкую меру пресечения. Адвокат указывал, что Ен является участником боевых действий, имеет инвалидность третьей группы и до задержания проживал с тяжело больной матерью. Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.
2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили дом, где удерживали и пытали около 40 человек. Это вылилось в народный бунт, а улаживать всё приехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов**. В итоге у пыточной его залили газом. А позже политик объявил охоту на участников бунта вместо палачей. Валентину Молодую, одной из первых прибывшую к зданию в Петропавловской Борщаговке, отправили под стражу без права внесения залога. Позже арестовали волонтёрку Татьяну Кирееву.
* «Азов» признан террористической организацией и запрещён в России
** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.