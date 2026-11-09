Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поднял на заседании Совета Безопасности тему громкого скандала с удержанием и избиением людей в частном доме под Киевом. Дипломат напомнил о событиях 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка, где после сообщений о пытках мужчин и жестоком обращении с подростком вспыхнули массовые протесты.

«Второго ноября в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом была обнаружена ещё одна тюрьма-пыточная, где каратели из первого корпуса нацгвардии Украины «Азов»* мучили десятки мужчин призывного возраста и даже 14-летнего подростка», — заявил Небензя.

Российский постпред напомнил, что принадлежность здания формированию «Азов»* подтвердило его руководство. Он отметил, что многих мужчин насильно задерживали на улицах, после чего удерживали в подвале, чтобы принудить к отправке на фронт.

Небензя подчеркнул, что российские власти неоднократно поднимали вопрос о незаконных местах содержания людей на Украине. По его словам, подобные практики применяются с 2014 года, а события в Петропавловской Борщаговке вновь привлекли к проблеме общественное внимание.

Скандал разгорелся 2 ноября, когда в социальных сетях появились сообщения об издевательствах над людьми в частном доме в пригороде Киева. К зданию прибыли родственники военнослужащих, местные жители и медики. Собравшиеся требовали освободить удерживаемых мужчин и предоставить пострадавшим медицинскую помощь. Вскоре протест перерос в столкновения с силовиками. Сейчас украинские правоохранители заставляют участников приносить извинения, несколько человек задержаны.

Особый резонанс вызвала история 14-летнего мальчика, оказавшегося внутри здания. На кадрах, распространившихся в Сети, подросток выглядел шокированным и измождённым. Его вывели из дома после вмешательства руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова**. Сейчас парня обвиняют в нападении на силовиков.

Украинская Нацгвардия подтвердила, что дом использовался военнослужащими первого корпуса «Азов»* в качестве места временного размещения. Также стало известно, что четверым мужчинам потребовалась медицинская помощь. При этом украинские правоохранительные органы отвергли обвинения в организации пыток.