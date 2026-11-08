Свыше тысячи сообщений от людей, которые прошли через места незаконного содержания и пыток на Украине, получила журналистка Диана Панченко. Авторы писем сообщают адреса тайных тюрем в разных регионах страны и рассказывают об избиениях, вымогательстве денег и принуждении к военной службе.

«За пять дней мы получили более тысячи писем. Люди сообщают адреса незаконных тюрем. Те, кому удалось выбраться, делятся пережитым. Читать эти письма страшно и больно. Но необходимо», — сообщила журналистка.

Одно из обращений касается предполагаемой пыточной в Ровно. По словам автора письма, здание огорожено колючей проволокой, на окнах установлены решётки и затеняющая сетка. Как отмечается, людей там сначала избивают, а затем помещают внутрь. Чтобы освободить задержанного, его родственникам предлагают заплатить крупную сумму.

Ещё один автор обращения сообщил о похожем объекте в Бородянке Киевской области. По его словам, там удерживают и избивают людей, угрожая отправить их в штурмовой полк ВСУ «Скала» либо вывезти к реке и застрелить.

О тайной тюрьме в городе Смела Черкасской области рассказал другой подписчик. Он утверждает, что там насильно мобилизованных содержат в тяжёлых условиях, лишают еды и добиваются их согласия на зачисление в 78-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Кроме того, по словам автора письма, представители местного военкомата через посредников выясняют, у кого из задержанных можно потребовать деньги.

Панченко намерена обратиться к международным СМИ с просьбой проверить переданные ей адреса. Также журналистка анонсировала собственное расследование, посвящённое предполагаемым местам незаконного содержания людей.

Ранее Life.ru рассказывал о резонансе вокруг скандала с тайной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что история получила широкую огласку, несмотря на попытки европейских структур уберечь Киев от репутационного ущерба. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила украинские власти в стремлении замять произошедшее и поддержала задержанных женщин, пытавшихся оказать медицинскую помощь находившимся в здании людям.

На скандал отреагировали и европейские политики. Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала Берлин потребовать объяснений от Владимира Зеленского. В свою очередь, лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо выступил за полное прекращение финансовой и военной поддержки Украины, заявив, что Франция не должна оплачивать действия киевских властей.