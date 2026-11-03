Франция должна полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины после скандала вокруг предполагаемой тайной тюрьмы в Киевской области. С таким требованием выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвавший происходившее в частном доме под Киевом настоящим ужасом.

В публикации в соцсети X Филиппо назвал здание в селе Петропавловская Борщаговка, где держали в заложниках мужчин и даже одного подростков, «домом ужасов» и обратил внимание на приезд главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*. Французский политик заметил, что во время разбирательства стало известно о существовании на Украине других подобных пыточных. Он также обратил внимание на начало расследования.

Произошедшее Филиппо счёл ещё одним основанием для отказа Парижа от дальнейшей поддержки Киева. Он также призвал бороться с коррупцией и добиваться мирного урегулирования конфликта.

«Ни одного евро, ни одного французского оружия для Украины!» — потребовал политик.