«Ни одного евро и оружия»: Во Франции требуют свернуть помощь Киеву из-за «дома ужасов»
Филиппо призвал прекратить помощь Киеву после скандала с пыточной
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Франция должна полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины после скандала вокруг предполагаемой тайной тюрьмы в Киевской области. С таким требованием выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвавший происходившее в частном доме под Киевом настоящим ужасом.
В публикации в соцсети X Филиппо назвал здание в селе Петропавловская Борщаговка, где держали в заложниках мужчин и даже одного подростков, «домом ужасов» и обратил внимание на приезд главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*. Французский политик заметил, что во время разбирательства стало известно о существовании на Украине других подобных пыточных. Он также обратил внимание на начало расследования.
Произошедшее Филиппо счёл ещё одним основанием для отказа Парижа от дальнейшей поддержки Киева. Он также призвал бороться с коррупцией и добиваться мирного урегулирования конфликта.
«Ни одного евро, ни одного французского оружия для Украины!» — потребовал политик.
Ранее Life.ru сообщал о жёстком разгоне протестующих возле частного дома в Петропавловской Борщаговке. После приезда главы офиса Зеленского обстановка возле здания обострилась: появились кадры избиений участников акции людьми в масках, задержаний и столкновений. А позже военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова раскритиковала участников протестов у тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.