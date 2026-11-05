Две женщины, сообщившие о людях, нуждающихся в медицинской помощи в здании под Киевом, проявили больше мужества, чем украинские спецслужбы и власти страны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя арест Валентины Молодой и Татьяны Киреевой после скандала вокруг предполагаемой тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

«У них мужества больше, чем у всего этого СБУ, Банковой и, конечно, у Зеленского», — заявила дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, женщины осознавали возможные последствия своих действий, но всё равно решились рассказать о людях, которым требовалась срочная медицинская помощь. При этом представитель МИД подчеркнула, что они не выступали с политическими заявлениями и не призывали к протестам.

«Они просто как медики говорили о том, что людям в этом конкретном доме нужна медицинская помощь, и её нужно срочно им оказать», — отметила Захарова.

Валентину Молодую и Татьяну Кирееву задержали после событий возле здания в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Украинские правоохранители обвиняют женщин в организации массовых беспорядков, препятствовании деятельности ВСУ и распространении сведений о расположении военных объектов.

Захарова раскритиковала действия украинских властей, напомнив о массовых протестах времён Майдана. По её оценке, нынешнее руководство Украины фактически использует обвинения в беспорядках против граждан, пытавшихся привлечь внимание к судьбе людей, находившихся в здании.

Скандал разгорелся после сообщений о возможном незаконном удержании и избиении военнослужащих в частном доме под Киевом. Украинские силовые структуры отвергали обвинения в существовании тайной тюрьмы, утверждая, что здание использовалось подразделением Национальной гвардии.