Украинский медик Валентина Молодая, оказавшаяся в центре стихийного протеста в связи с незаконным удержанием людей в Петропавловской Борщаговке под Киевом, объяснила своё появление на месте инцидента. По её словам, она прибыла туда по просьбе родственницы тяжелобольного мужчины, которому требовалась помощь, пишут украинские СМИ.

Женщина рассказала, что к ней обратилась знакомая по имени Татьяна. Та сообщила, что её родственник находится в тяжёлом состоянии по адресу, где впоследствии произошли массовые беспорядки.

По словам Молодой, мужчина ранее перенёс операцию и страдал ещё пятью сопутствующими заболеваниями. Получив его медицинские документы, она решила лично приехать на место, чтобы оказать помощь.

Сейчас обе женщины оказались в центре уголовного разбирательства. В отношении Молодой и Татьяны, которая также фигурирует в деле, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о задержании Валентины Молодой после событий в Петропавловской Борщаговке. По его утверждению, женщина вместе с водителем приезжала к зданию ещё за несколько дней до конфликта. Украинские журналисты установили, что автомобиль скорой помощи, на котором она прибыла, ранее принадлежал частной медицинской службе.