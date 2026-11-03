Необъявленный визит Зеленского в Берлин требуют начать с вопросов о пыточной
Вайдель требует задать прибывшему в Берлин Зеленскому вопросы о пыточной
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель потребовала, чтобы власти ФРГ подняли перед Владимиром Зеленским вопрос о пытках людей в частном доме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. С таким призывом политик выступила в соцсети X на фоне необъявленного визита украинского политика в Берлин.
«Я ожидаю от федерального правительства, что это сегодня в Берлине будет затронуто в связи с визитом Зеленского», — написала сопредседатель АдГ.
Напомним, 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка из частного дома освободили десятки человек, которых подвергали пыткам. По словам очевидцев, внутри был заточён также подросток, которого избивали лопатой. Всё это породило народный бунт, который в итоге подавляли с помощью слезоточивого газа. Сегодня Государственное бюро расследований Украины объявило о возбуждении уголовного дела после скандала.