Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель потребовала, чтобы власти ФРГ подняли перед Владимиром Зеленским вопрос о пытках людей в частном доме в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. С таким призывом политик выступила в соцсети X на фоне необъявленного визита украинского политика в Берлин.