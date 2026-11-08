Украинские власти могли намеренно затягивать допуск журналистов к зданию в пригороде Киева, где, по сообщениям местных жителей, незаконно удерживали военнослужащих и мобилизованных. Таким образом Киев пытался получить время для подготовки официальной версии произошедшего и ограничения распространения нежелательной информации. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

«Они вначале сами решали, что им делать дальше, как подавать прессе, какие срочные меры принимать, чтобы эта информация не расходилась», — заявил эксперт.

По мнению Дудчака, представители украинских властей могли заранее определить, какие журналисты получат доступ к месту происшествия. Он предположил, что к освещению скандала привлекли преимущественно лояльные властям СМИ.

«Вернее, у них всегда есть там пул своих подручных. Уже западная пресса начала об этом рассказывать так, как надо», — добавил собеседник агентства.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг предполагаемой тайной тюрьмы под Киевом. В селе Петропавловская Борщаговка местные жители собрались возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины. Поводом стали сообщения о возможном незаконном удержании и избиении людей. На место происшествия прибыли полицейские и представители украинского военного командования.