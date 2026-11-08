Примерно каждый пятый заключённый погибает в секретных тюрьмах на Украине. Об этом заявил представитель антифашистского подполья Одессы в разговоре с РИА «Новости». По его словам, из каждых 700 человек, проходящих через подобные учреждения, около 150 не выживают.

«Физически ликвидируется примерно каждый пятый. Это если не брать заказы. <…> Из каждых 700 человек, проходящих через эти пыточные, гибнет примерно полторы сотни», — рассказал собеседник агентства.

Представитель подполья утверждает, что гибель заключённых связана не только с жестоким обращением, но и с состоянием здоровья людей. По его словам, некоторые не выдерживают пыток из-за возраста, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.

«Просто кто-то не выдерживает: сердце, возраст, слабое здоровье. Над кем-то слишком сильно издеваются», — пояснил он.

Ранее тот же источник рассказал о сети секретных тюрем на территории Украины. По его оценке, в стране может действовать от 50 до 70 подобных объектов, преимущественно в центральных и юго-восточных регионах.