Каждый пятый обречён: Одесское подполье рассказало о смертности в украинских пыточных
Подполье заявило о гибели каждого пятого узника тайных тюрем на Украине
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Примерно каждый пятый заключённый погибает в секретных тюрьмах на Украине. Об этом заявил представитель антифашистского подполья Одессы в разговоре с РИА «Новости». По его словам, из каждых 700 человек, проходящих через подобные учреждения, около 150 не выживают.
«Физически ликвидируется примерно каждый пятый. Это если не брать заказы. <…> Из каждых 700 человек, проходящих через эти пыточные, гибнет примерно полторы сотни», — рассказал собеседник агентства.
Представитель подполья утверждает, что гибель заключённых связана не только с жестоким обращением, но и с состоянием здоровья людей. По его словам, некоторые не выдерживают пыток из-за возраста, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.
«Просто кто-то не выдерживает: сердце, возраст, слабое здоровье. Над кем-то слишком сильно издеваются», — пояснил он.
Ранее тот же источник рассказал о сети секретных тюрем на территории Украины. По его оценке, в стране может действовать от 50 до 70 подобных объектов, преимущественно в центральных и юго-восточных регионах.
Обсуждение предполагаемых тайных мест заключения усилилось после событий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Местные жители собрались возле частного дома после сообщений о незаконном удержании и избиении людей, в том числе несовершеннолетнего. Акция переросла в столкновения с правоохранителями, после чего некоторых участников задержали.
Ранее Life.ru сообщал, что скандал с тайной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке вызвал резкую реакцию российских и европейских политиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что история получила международную огласку, несмотря на попытки европейских структур оградить Киев от репутационных последствий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинские власти в попытке замять скандал и вступилась за задержанных женщин, пытавшихся оказать медицинскую помощь людям в здании. Осуждение прозвучало и в Европе. Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала от правительства ФРГ поднять вопрос о произошедшем перед Владимиром Зеленским. А лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине, заявив, что Париж не должен финансировать действия украинских властей.